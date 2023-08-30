برلمانية تدعو الحكومة لتنظيم معارض بيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

دعت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، إلى ضرورة تنظيم معارض بيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب مع قرب العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأشارت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها ، إلى أن هناك مغالاة في أسعار الأدوات المدرسية بشكل يؤثر على قدرات العديد من الأسر المصرية، وهو ما يحتاج لوجود معارض تقدم أسعار تنافسية للمواطنين، لتمكنهم من الوفاء باحتياجات أبنائهم مع قدوم العام الدراسي الجديد.

وأوضحت فاطمة سليم، أن المعارض التي نظمتها الدولة في السنوات الماضية، نجحت نسبيًا في امتصاص جزء من أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما وأن وجود أكثر من عارض يؤدي لوجود تنافس في الأسعار بما يصب في صالح المواطنين.

على جانب آخر دعت النائبة، المدارس إلى عدم المغالاة في المطالب من أولياء الأمور، فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية أو المعروف بالـ"سابلايز"، لتخفيف الأعباء على المواطنين.