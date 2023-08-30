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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: مستقبل الزمالك في خطر.. وانتماء «البناني» للأهلي لا يعيبه.. وهذا طلبي لوزير الرياضة

صدى البلد

عبر أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق عن استيائه من الوضع الحالي الذي يمر به نادي الزمالك في المرحلة الحالية بعد رحيل المجلس السابق.

وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن ما يحدث داخل نادي الزمالك لم يحدث مع أي ناد في العالم مؤكدا أن الأزمات الإدارية التي مر بها الزمالك في السنوات الأخيرة كفيلة بتدمير أكبر أندية العالم.

وأضاف يونس أن مستقبل الزمالك في خطر كبير؛ بسبب التخبط وعدم الاستقرار الإداري الذي يشهده النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هذه المرحلة هي الأصعب والأخطر في تاريخ ميت عقبة.

وعن الهجوم الذي يتعرض له عماد البناني المدير التنفيذي المعين على رأس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، قال أيمن يونس إنه لا يجوز تولي أهلاوي لرئاسة الزمالك، خاصة أن البيت الأبيض فريق كبير، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، ويملك عددا كبيرا من أبنائه القادرين على قيادته في هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح يونس أن انتماء البناني للنادي الأهلي أمر “لا يعيبه”، ولكن بعيدا عن إدارة الزمالك، خاصة وأن الزمالك "عامر" بأبنائه الذين يستطيعون قيادته في هذه المرحلة الصعبة.

وكشف يونس عن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك القادمة قائلا:" أدرس الموضوع حاليا حيث أسعي لإيجاد مجموعة متجانسة تترشح لخدمة النادي وليس حبا في الكرسي.

ووجه يونس طلبا للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بضرورة إجراء انتخابات الزمالك بالقوائم وليست فردية؛ من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم بين أفراد القائمة الواحدة، للنهوض بالزمالك، وإنقاذه من الانهيار.

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