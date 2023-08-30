نائب يتقدم بسؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين بسبب نظام البيرول

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلمانى للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في شأن معاناة المعلمين من تطبيق نظام "البيرول".

وقال النائب في سؤاله، أنه طبقا لشكاوى المعلمين فإن نسبة الاستقطاعات والخصومات بدء من مرتب شهر يوليو 2023 تجاوزت الـ 15% بالنسبة لكافة المعلمين، قياسا بالرواتب الشهرية التي كان يتم صرفها خلال الشهور السابقة.

وأضاف نائب التجمع، لم تتوقف الاستقطاعات على الرواتب فقط، بل تجاوزتها لتشمل مكافأة الامتحانات بنسب تتجاوز الـ 20٪ من المكافأة، وهو ما مثل عبء جديد على المعلمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتكبدهم أعباء مالية إضافية أثناء المشاركة في الرقابة على الامتحانات.

وأكمل "البرلسي"، على الرغم من توجيهات السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2023 المتعلقة بإصدار حزمة من الحوافز المالية الإضافية لصالح المعلمين، كخطوة على الطريق الصحيح لتحسين الظروف المعيشية لهم، على أن يتم تطبيقها قبل بدء السنة المالية 2023/2024، إلا أن تطبيق نظام "البيرول" اتخذ مسارا معاكسا للتوجيهات الرئاسية.

واختتم النائب عن حزب التجمع سؤاله البرلماني متسائلا: عن أسباب زيادة الاستقطاعات والخصومات من مرتبات المعلمين مع بدء تطبيق نظام "البيرول"؟ وكذلك أسباب وجود فروقات بين نظام "البيرول" والنظام اليدوي السابق الذي كان مستخدما لاحتساب الرواتب والمكافآت.