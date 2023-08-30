بعد هجومه الشديد.. سموتريتش يصف أمريكا بـ«الصديق العظيم» لإسرائيل

علق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على التوترات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، مدعيا أن العلاقة بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.

وقال سموتريتش، بحسب القناة السابعة العبرية: "الولايات المتحدة صديق عظيم جدًا لإسرائيل، والعلاقات على جميع المستويات، الخاصة والعامة، أقوى من أي وقت مضى. هذا ما يقوله المسئولون الإسرائيليون والأمريكيون، ومع ذلك، يجب أن تعلموا أنه بقدر ما يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين الأصدقاء هناك أيضًا خلافات".

وأضاف: "على مدار تاريخ دولة إسرائيل، حافظنا على علاقة قوية للغاية مع قدر كبير من التعاون والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن عدد غير قليل من النزاعات".

وتابع: "في النهاية علينا أن نفعل ما هو مناسب لنا ويخدمنا، وأن نعرف أيضًا كيفية إدارة الخلافات بطريقة واقعية ومحترمة".

واستطرد: "من الممكن من ناحية أن نحترم الانتقادات الموجهة إلينا ومن ناحية أخرى أن نختلف معها، وهذا صحيح فيما يتعلق بالأمريكيين، وكذلك بالنسبة للدول الأخرى التي تربطنا بها علاقات".

والاثنين الماضي، شن سموتريش هجوما هو الأعنف على الولايات المتحدة، واتهمها بالنفاق، على خلفية الانتقادات الموجهة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش: "ليس على الأمريكيين أن يقدموا لنا العظات في شأن حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا على المستوى السياسي.. هذا هو النفاق الذي ليس من ورائه طائل.. لقد رأينا ما فعلوه في أفغانستان والعراق".