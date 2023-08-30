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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كواليس استعدادات الحكومة لاستضافة مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في التنمية|اعرف التفاصيل

كجوك خلال متابعة
كجوك خلال متابعة استعدادات المؤتمر

تجرى استعدادات على قدم وساق داخل  الحكومة المصرية؛ لاستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 25 حتى 26 من سبتمبر القادم.

وكشفت مصادر مطلعة لــ"صدى البلد" عن اهتمام القيادة السياسية بخروج فعاليات المؤتمر بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية، نظرا لاستضافة ذلك الحدث للمرة الأولى منذ الانضمام لعضوية البنك، إذ تركز موضوعات المؤتمر على دعم الاستثمارات التي تستهدف الدولة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية التكنولوجية بما يحقق الاستدامة ضمن مخطط استراتجية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

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وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي يشغل محافظ مصر لدى بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية لـ "صدى البلد"، بأن استضافة تلك الفعاليات الهامة يأتي استكمالا للنجاحات المصرية المحققة، خصوصا بعد الانضمام رسميا لعضوية دول بريكس، وهو ما يؤكد قوة وقدرة الدولة ورؤيتها الثاقبة.

وذكر وزير المالية أن هناك رسائل يعلمها القاصي والداني بشأن الاستحقاقات التي نفذتها الحكومة لتحقيق نتائج ملموسة بصورة متسارعة لكسر جمود التداعيات التي خلفتها استمرار الصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد العالمي والإقليمي، وتأثر سلاسل الإمداد والتموين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف وزير المالية أن هناك لجانا تحضيرية وتنسيقية تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية، للخروج بتصور وخطة عمل لا تتوقف على الأداء الاقتصادي في مصر، ولكنها تشمل أفريقيا ورؤية مصر لدول آسيا بما يحقق الاستدامة والتكامل، خصوصا في مجالات الاستثمارات الذكية والأكثر استدامة وكفاءة وحفاظا على البيئة.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بشأن مجريات المؤتمر وما تم اتخاذه ومخططات التنفيذ بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين وخدمات البنية التحتية باعتباره جزء أصلا من مخططات الدولة واستراتيجيتها.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسيات المالية الكلية؛ لقاءات عديدة مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من ممثلي البنك الآسيوي للمتابعة الميدانية والوقوف على التجهيزات الخاصة بفعاليات المؤتمر للخروج بالصورة التي تليق بمكانة مصر. 

ومن المقرر إقامة «حفل استقبال» لكبار الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، المشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوي؛ باعتباره مركز إشعاع ثقافي، وملتقى للحضارات الإنسانية.

كما تفقد مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، بمختلف قاعاته، وعددًا من الفنادق التى سيقيم فيها ممثلو 106 دول سوف يحضرون فى هذا المحفل العالمي.
 

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