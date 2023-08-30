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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيب الغلابة| أهالي قرية تلا يودعون الطبيب سامي النجار في المنوفية.. صور

أهالي تلا يودعون
أهالي تلا يودعون الطبيب سامي النجار الي مثواه الأخير

شيع العشرات من أهالي قرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية، جثمان الطبيب سامي النجار استشاري جراحه العظام و رئيس قسم العظام بمستشفي بنها العام، عقب صلاة الظهر.

 

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الطبيب من مسجد غازي بالقرية وسط حضور العشرات من أهالي القرية لتوديعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة في القرية.

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وأكد أحد الأهالي، أن الدكتور سامي النجار كان من افضل الأطباء لديه 10 من الأبناء معظمهم أطباء، مؤكدا ان الدكتور سامي النجار كان يساهم في علاج بعض الحالات مجانا.

 

وأضاف، أنه كان بخفض سعر الكشف لأبناء مركز تلا وأحيانا يصبح مجانا، وكان يخصص يوما لاهل قريته زاوية بمم والقري المجاورة للكشف عنهم مجانا.

 

وتابع، أن الدكتور سامي النجار قبل خروجه على المعاش ب ٥ سنوات جاءه تكليف لرئاسة المستشفى بنها العام  لكنه رفض ليتفرغ لعلاج اأهالي  وظل في منصبه رئيس قسم العظام بمستشفى بنها العام.

وأشار إلي أن الأهالي أطلقوا عليه طبيب الإنسانية، وطبيب الغلابة وسط دعوات له بالرحمة.

أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
أهالي تلا يودعون طبيب الغلابة
استشاري جراحة العظام المنوفية جراحه العظام صلاة الجنازة طبيب الغلابة محافظة المنوفية مستشفى بنها العام

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