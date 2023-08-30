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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع العبء عنهم|محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لحل مشاكلهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .


حيث وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة عدد من الطلبات تنوعت بين طلب معلمة تلتمس نقلها إلى مدرسة كوم الضبع الإعدادية مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية ، ومواطنة بناحية كفر المصيلحة تلتمس الموافقة على نقل ابنتها من مدرسة الألسن الخاصة إلى المدرسة التجريبية المتميزة للغات والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط والقوانين  ، وكلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى عامل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور يتضرر من قرار فصله، والعرض عليه ، فضلا عن صرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الصعبة  .

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وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى طلب مواطنة بحى غرب شبين الكوم تبلغ من العمر 24 عامًا مريضة بمرض مناعى مزمن وليس لديها مصدر للدخل ، وعلى الفور وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزير الصحة بشأن حالتها المرضية لعمل اللازم كما أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على متطلباتهم ووضع الحلول المناسبة ورفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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