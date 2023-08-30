لرفع العبء عنهم|محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لحل مشاكلهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .



حيث وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة عدد من الطلبات تنوعت بين طلب معلمة تلتمس نقلها إلى مدرسة كوم الضبع الإعدادية مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية ، ومواطنة بناحية كفر المصيلحة تلتمس الموافقة على نقل ابنتها من مدرسة الألسن الخاصة إلى المدرسة التجريبية المتميزة للغات والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط والقوانين ، وكلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى عامل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور يتضرر من قرار فصله، والعرض عليه ، فضلا عن صرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الصعبة .



وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى طلب مواطنة بحى غرب شبين الكوم تبلغ من العمر 24 عامًا مريضة بمرض مناعى مزمن وليس لديها مصدر للدخل ، وعلى الفور وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزير الصحة بشأن حالتها المرضية لعمل اللازم كما أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على متطلباتهم ووضع الحلول المناسبة ورفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.