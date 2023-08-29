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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1500 جنية مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية

مجلس جامعة المنوفية
مجلس جامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية، اليوم، على صرف مكافأتين للعاملين بالجهاز الإداري الأولى بمناسبة المولد النبوي الشريف قدرها شهر ونصف بحد أدنى ٧٥٠ جنيه ، والثانية بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد قدرها شهر ونصف بحد أدنى ٧٥٠ جنيه، متمنيا عاما دراسيا سعيدا على الجميع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

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واستعرض رئيس الجامعة أهم الفعاليات والأنشطة التى تمت خلال هذا الشهر منها اجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، واستقبال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، واستقبال وفد مركز التكامل السوداني المصري لبحث أوجه وصور التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والجامعات السودانية ووضع حلول وأسس لالتحاق الطلاب السودانيين المقيمين في مصر بالجامعات المصرية للدراسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادهم.

كما أحاط رئيس الجامعة الأعضاء بما تم خلال الاجتماع بمديري عموم الجامعة لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل ومقترحات تطوير الأداء  في الفترة المقبلة، والمشاركة في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي بعنوان "مستقبل الانتاج المعرفي في مصر" والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر.

وخلال الجلسة كم  الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بتكريم الدكتور عادل نصار عميد العلوم السابق نظرا لانتهاء فترة عمادته للكلية.

وعرض كل من الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة موضوعات كل قطاع ومناقشة مايستجد من أعمال.

الاتحاد العام للجمعيات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أحمد القاصد العام الدراسي الجديد المنوفية اليوم جامعة المنوفية خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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