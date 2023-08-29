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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لبعض الحالات وكرسي متحرك لمريض ضمور عضلات

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


في لفتة إنسانية طيبة ، وافق اللواء إبراهيم  أبو ليمون محافظ المنوفية على  طلب معلمة بمدرسة  اللواء مصطفى الصباحي بعزبة كرم بقويسنا  ، تلتمس نقلها إلى مدرسة الشهيد محمد كامل عبد العزيز بقويسنا البلد ، وذلك مراعاة لظروف نجلها الصحية المقيد بالمدرسة والذى يعانى من مرض ضمور العضلات " دوشين "، كما أمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لمساعدته على ممارسة حياته اليومية بسهولة ، وقد أعرب الطفل عن سعادته البالغة بقدرته على الحركة من خلال الكرسي المتحرك موجها الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على إدخال البهجة إلى قلبه .


جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات . 

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كما أمر المحافظ بصرف مساعدات  مالية  لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية والمعيشية الصعبة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، ووجه المحافظ إدارة المجالس بدراسة طلب إحدى الجمعيات الخيرية بقرية الدبايبة  ببركة السبع تلتمس الموافقة على تخصيص قطعة أرض " تبرع " لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

 كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة تتضرر من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم  فى إطار اللوائح والقوانين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التعليم العالي والبحث العلمي ضمور العضلات دوشين لقاء محافظ المنوفية محافظ المنوفية

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