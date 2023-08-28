رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باللواء هيثم زكي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية وذلك بمقر جامعة المنوفية الأهلية لمُتابعة آخر التطورات المُتعلقة بتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية.

وقام رئيس الجامعة واللواء هيثم زكى بجولة تفقدية لجميع المنشآت، ثم عقد اجتماعا مع الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والمسئول من الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم عن نسبة الإنجاز بكافة الإنشاءات وتجهيزات المبانى والمدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية، حيث تمت الإشادة بنسبة الإنجاز فى وقت قياسى.