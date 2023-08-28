محافظ المنوفية يتفقد استعدادات الجامعة الأهلية لاستقبال العام الدراسى الجديد



التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بمقر جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا ، وذلك في إطار متابعة وتفقد الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وعقب الاستقبال ، ناقش محافظ المنوفية ورئيس الجامعة كافة التجهيزات والضوابط العامة الخاصة بالمنظومة التعليمية بالجامعة الأهلية بمختلف التخصصات والبرامج الدراسية التي تشملها لإستقبال الطلاب الجدد بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية وتأهيل الخريجين للمنافسة بأسواق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتم عرض فيديو توضيحي عن الجامعة والمقامة علي مساحة 17,7 فدان وتضم مبنى الإدارة و 4 مباني أكاديمية ، مبنى المعامل المركزية والمنطقة الترفيهية ( ملعب خماسي ، 2 ملعب متعدد الأغراض ، وغرف تغيير الملابس )، كما تم عرض الجهود المبذولة خلال العام الماضي لبدء الدراسة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر بدء الدراسة بالعام الجديد٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات: طب وجراحة الفم والأسنان، علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامجي ذكاء الالة وعلوم البيانات)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية و تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي) والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطرى والعلوم الإنسانية والاجتماعية ( برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية) .



وتفقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة الموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية وعدد من القاعات التدريس والمعامل والمدرجات ، وأشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعة تساهم بدورها في تخريج أجيال قادرة علي التأهل لسوق العمل وتولي وظائف مستقبلية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن جامعة المنوفية الأهلية أحد المشروعات القومية ذات الأولوية الهامة وصرح تعليمى جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعى بالمحافظة ، مؤكداً دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، هذا وأكد المحافظ على ضرورة رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالجامعة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام لإضفاء مظهر حضاري وجمالي كونه مشروع قومى هام.



ومن جانبه أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لزيارة محافظ المنوفية لجامعة المنوفية الأهلية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة ، مؤكداً أن جامعة المنوفية الأهلية تعد قلعة علمية متميزة تم تصميمها علي أحدث مستوي معماري ضمن سلسلة الجامعة الأهلية بمصر تهدف إلى مواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم والتطور التكنولوجي علي المستوى الدولي لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع لصناعة مستقبل أفضل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، الأمر الذي يؤكد علي مدى اهتمام القيادة السياسية لمستقبل التعليم العالي ومدى تطوره تحقيقاً للأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصرى كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية.

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الجامعة الأهلية