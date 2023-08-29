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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة المنوفية يكرم الفائزين بالمركز الثاني بمسابقة IDC Robocon Competition 2023

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

كرم مجلس جامعة المنوفية خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات طلاب الهندسة الإلكترونية الذين قاموا بتمثيل الكلية والجامعة ومصر فى المسابقة الدولية IDC Robocon Competition فى دورتها ٣٣ والتى أقيمت فى جامعة تشولالونجكورن فى بانكوك وحقق الفريق المركز الثانى على مستوى العالم.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المشاركين هذا العام فى المسابقة وهم: خالد عبدالحميد سلامة (الفرقة الثالثة حاسبات)، محمد حسين عرفه (الفرقة الرابعة حاسبات)، أحمد سامى أبوعساكر (الفرقة الثالثة اتصالات)، محمد أحمد سلامة (الفرقة الثالثة حاسبات) وقد وصل الطالب خالد عبدالحميد سلامة إلى النهائيات محققاً المركز الثاني عالميا لمصر وجامعة المنوفية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز وااذى اعتاد عليه من طلاب كلية متميزة على مستوى الجامعات وهى كلية الهندسة الإلكترونية وطلابها المتميزين والقادرين على التنافس عالميا وتحقيق أفضل المراكز.

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وأشار الدكتور أيمن عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية أن طلاب الكلية قد حصلوا على مراكز متعددة خلال مشاركتهم على مدار الأعوام السابقة حيث حصل الفريق على المركز الثانى عالمياً فى IDC 2014، IDC 2015، وحقق المركز الأول عالميا فى IDC 2016، IDC 2017، والمركز الأول عالميا فى IDC 2019.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية كلية الهندسة جامعة تشولالونجكورن ببانكوك وبالتعاون مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعادن والمواد، الوكالة الوطنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا المنظمة الوطنية لمتحف العلوم ، وزارة التعليم العالي والعلوم والبحث والابتكار، هيئة توليد الكهرباء بتايلاند، وبعض كليات الهندسة داخل دولة تايلند، وشارك فى المسابقة ٨ دول مختلفة هم: جمهورية مصر العربية، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، سنغافوره، تايلاند، الهند، المكسيك، وبلغ عدد الطلاب المشاركين ٩١ طالب.

أحمد القاصد البحث العلمي البحث والابتكار التعليم العالي والبحث العلمي الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية

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