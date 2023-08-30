شبكة ESPN: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة الأسبوع الجاري

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أنباء عن محاولات أتحاد جدة لضم اللاعب محمد صلاح.

وكتب عبر فيسبوك: “شبكة ESPN أكدت محمد صلاح ينضم إلى اتحاد جدة الأسبوع الجاري”.

اتحاد جدة يرفع قيمة عرض صلاح للمرة الثالثة

اتحاد جدة رفع عرضه لضم محمد صلاح من ليفربول، بحسب شبكة «CBS» الأمريكية، فإدارة اتحاد جدة تجهز عرضًا جديدًا تصل قيمته إلى 150 مليون يورو، أي ما يساوي 162 مليون دولار؛ من أجل تقديمها للنادي الإنجليزي؛ للسماح للاعب بالرحيل، والانضمام إلى مشروع الدوري السعودي الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري، ليرفع النادي عرضه للمرة الثالثة.

تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

اتحاد جدة وضع شروطه من أجل انضمام دفع المقابل الضخم للحصول على خدمات صلاح، وهي تقديم مبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى ليفربول، إضافة إلى 50 مليونًا مرتبطة بأداء اللاعب مع اتحاد جدة، وذلك وفقًا لشروط سيعضها الطرفين في العقد، على أن يواصل النادي الإنجليزي حصد المكاسب المادية في الصفقة حتى بعد رحيله.