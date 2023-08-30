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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقدّر حسن الجوار .. رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه الشكر إلى السعودية |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيديو يوجه فيه الشكر للسلطات السعودية على المعاملة الطيبة لمسافرين إسرائيليين هبطت طائرتهم اضطراريا في مطار جدة غربي المملكة مساء أمس الاول الاثنين.

وقال نتنياهو في بيان وفيديو مسجل: “إنني أقدر حقا الموقف الدافئ الذي أبدته السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين واجهت طائرتهم مشكلة واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في جدة”.

وأضاف: "أنا سعيد لعودة الجميع إلى المنزل سالمين، إنني أقدر حقا حسن الجوار”.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلي: “اضطرت الليلة الماضية رحلة لشركة الطيران (جزر سيشل) والتي كانت في طريقها منها إلى اسرائيل إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار جدة بالسعودية، بسبب خلل طرأ على المنظومة الكهربائية في الطائرة”.

 

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