إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن إجراء عاجل من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل حسم التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب رودي جاليتي، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” قائلا: “وفد هام من اتحاد جدة السعودي إلى ليفربول من أجل حسم التعاقد مع محمد صلاح”.

صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وأضاف: “الهدف من الزيارة إقناع ليفربول ويورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، لترك محمد صلاح”.

واختتم: “نادي اتحاد جدة قام بزيادة العرض إلى ليفربول بأكثر من ١٠٠ مليون دولار لشراء صلاح”.