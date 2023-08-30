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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين الصندوق السابق بالنادي يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

صدى البلد

أعلن طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك السابق خوضه انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد أمين الصندوق.


وقال جبريل :"قررت خوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق وشعوري أن النادي بحاجة إلى خبرات كبيرة في هذا التوقيت".


وتابع :"لو وجدت أي مرشح جدير بهذا المنصب لن أخوض الانتخابات بل وسأدعمه لأن الأمر في النهاية ليس صراع ولكن الأهم هو مصلحة نادي الزمالك".


وأضاف :"سأتعامل مع كل الموظفين في النادي على مسافة واحدة ولا فرق بين موظف وآخر ولا يفرق معي أن يقال هذا الموظف تابع لهذا الشخص أو غيره، في النهاية نظرتي للجميع واحدة والأهم ألا يكون الموظف فاسد".


وواصل :"الفترة القادمة في الزمالك هي الأخطر والأهم من وجهة نظري ولابد من وجود مجلس إدارة قوي ومحترف إدارة وغير عشوائي لأن المشاكل في النادي كبيرة وضخمة والأمر يحتاج إلى حلول سريعة وفورية لعودة النادي إلى مساره الصحيح".

الزمالك أمين صندوق نادي الزمالك أمين صندوق نادي الزمالك السابق أمين صندوق طارق جبريل

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