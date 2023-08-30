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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرة القمر الأزرق.. إعصار إداليا يضرب أمريكا بسرعات رياح خارقة| تفاصيل

القمر الأزرق
القمر الأزرق

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن  ظاهرة القمر الأزرق وعلاقته بـ إعصار إداليا الذي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

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وأوضح التقرير أن العالم يشهد اليوم ظاهرة فكلية تسمى القمر الأزرق  وسيكون القمر أقرب إلى الأرض، وقرب القمر من الأرض ستنتج عنه حركة مد وجزر .

 

وتابع التقرير إلى وجود احتمالية حدوث فيضانات أكثر خطورة في فلوريدا  وجورجيا وكارولينا الجنوبية .

 

وأكمل التقرير أنه في ظل تواجد ظاهرة القمر الأزرق يمر في الوقت نفسه إعصار إداليا بفلوريدا وسوف تصل سرعة الرياح إلى اكثر من 178 كم / الساعة .

 

وتابع التقرير أن إعصار إداليا يرافقه أمواج ضخمة  سوف تضرب السواحل الجنوبية بفلوريدا.

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