ظاهرة القمر الأزرق.. إعصار إداليا يضرب أمريكا بسرعات رياح خارقة| تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن ظاهرة القمر الأزرق وعلاقته بـ إعصار إداليا الذي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح التقرير أن العالم يشهد اليوم ظاهرة فكلية تسمى القمر الأزرق وسيكون القمر أقرب إلى الأرض، وقرب القمر من الأرض ستنتج عنه حركة مد وجزر .

وتابع التقرير إلى وجود احتمالية حدوث فيضانات أكثر خطورة في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية .

وأكمل التقرير أنه في ظل تواجد ظاهرة القمر الأزرق يمر في الوقت نفسه إعصار إداليا بفلوريدا وسوف تصل سرعة الرياح إلى اكثر من 178 كم / الساعة .

وتابع التقرير أن إعصار إداليا يرافقه أمواج ضخمة سوف تضرب السواحل الجنوبية بفلوريدا.