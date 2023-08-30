أزمة انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب تتصاعد.. تفاصيل

تصاعدت أزمة إدارة الأهلي مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بسبب إصراره علي ضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني القادم لمواجهتي اثيوبيا وتونس.

وقال مصدر بالأهلي إنه وفقاً لخبراء اللوائح الرياضية فإن اتحاد الكرة خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إخطار النادي الأهلي بضم لاعبين للمنتخب قبل 15 يوما من اليوم الأول للأجندة الدولية، كما تنص المادة الثالثة فقرة 2 من الملحق رقم "1" من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية إصدار مايو 2023، وهو أمر ملزم لجميع الاتحادات الدولية ولا يفرق بين نادي عضو في نفس الاتحاد ونادي عضو في اتحاد آخر، لا يوجد ما يسمى لاعب محترف خارج الدولة ولاعب محترف داخلها، ولا يحق للاتحاد العضو تغيير لوائحه والانحراف عن هذا الملحق الملزم للإتحادات والأندية.

ويري الأهلي أن مباراة إثيوبيا تحصيل حاصل فيما مواجهة تونس ودية.