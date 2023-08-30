الأهلي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق مع فيتوريا بشأن أزمة اللاعبين الدوليين

أثار إصرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على ضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في معسكر الفراعنة القادم لمواجهتي إثيوبيا وتونس، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء خاصة بعد الاتهام الموجه لمسئولي القلعة الحمراء، بأنهم تراجعوا عن الاتفاق بينهم بشأن استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب في معسكر سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لم يحدث أي اتفاق بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر وروي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن انضمام اللاعبين إلى المنتخب، ولكنها كانت مجرد تصور بين الطرفين، ولم يتم الاتفاق على أي شيء.

وأضاف أن الاتفاق السابق قبل تحديد موعد السوبر الإفريقي، ولم يكن الأهلي على علم بعد بموعد البطولة والتي تم تحديدها يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابع أنه غير منطقي أن يترك الفريق اللاعبين قبل 3 أيام من نهاية معسكر الاعداد في النمسا، وكذلك الجهاز الفني لن يخاطر باللاعبين والمشاركة في مباراتين وتعرضهم للإصابات قبل بطولة السوبر الإفريقي