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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أزهق أرواح 4 ضحايا .. متى ينفذ حكم الإعدام في سفاح الجيزة؟

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

تنفذ قريبا الجهات المختصة حكم إعدام القذافي فراج الشهير إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" بعد الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض.

عاد اسم سفاح الجيزة على ساحة السوشيال ميديا بعدما تصدر مسلسل سفاح الجيزة تريند جوجل خلال الأيام الماضية عقب بث أول حلقتين منه. 

وقالت مصادر قضائية إن المتهم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام شنقا خلال الأيام المقبلة، بعد رفع وزير العدل أوراق الدعوى لرئيس الجمهورية للتصديق على الحكم طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 470 على انه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

وعلى مدار قرابة عام ونصف تداولت محكمة الجنايات 4 قضايا متهم فيها بقتل صديقه وزوجتيه وسيدة أخرى وأصدرت فيها كافة دوائر الجنايات أحكاما بالإعدام. 

 

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وخلال إحدى تلك الجلسات تسلمت المحكمة خلال جلسة سابقة تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم بعد شهرين من إيداعه المستشفى، وكشف التقرير أن المتهم لا يعاني أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل ودفن ضحاياه في المنزل.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق قد أمر بإحالة المتهم  إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم فى القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم فى التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وتابعت النيابة أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الوقائع الأربع، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

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