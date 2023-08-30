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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الإرهابي الذي حاول اغتيال نجيب محفوظ

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل خاصة بمحاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ في التسعينات، قائلا إنه كان الصحفي الوحيد الذي جلس برفقة الإرهابي محمد ناجي الذي حاول اغتيال الأديب الكبير، موضحا أن الجماعة الإسلامية قررت اغتيال نجيب محفوظ بعد أن حصل على جائزة نوبل. 

أحمد موسى يكشف تفاصيل عن محاولة اغتيال نجيب محفوظ 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه كان الصحفي الوحيد الذي نجح في لقاء هذا الإرهابي، و تحدث معه عن تفاصيل الحادث، وطريقة التخطيط لاغتيال هذا الكاتب الكبير، موضحا أنه من طلب مواجهة هذا الإرهابي، لافتا إلى أن الإرهابي كان واحد من أعضاء الجماعة الإسلامية، وحصل على تكليف بقتل نجيب محفوظ عند منزله في منطقة العجوزة، وقال له الإرهابي إن الخطة كانت ذبح نجيب محفوظ أمام أسرته 

وتابع: "دول الإرهابيين اللي خططوا لقتل نجيب محفوظ، واتكلمت مع الإرهابي عن الخطة لاغتيال نجيب محفوظ، وقالي  يدوب اتحرك جري عليه وضربه في رقبته من الجنب اليمين وهو بيركب العربية، وكان هيكمل عليه ولكن الناس بدأت تجري وتلحقه، وهربت المجموعة الإرهابية وقتها، وحصل على تصريحات حول الجماعة الإسلامية وتكليفاتها في عام 1994". 

وواصل أحمد موسى، أن الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد كان يرغب في إجراء هذا الحوار، ألا أنه سبقه، ولكن هنأه على هذا الحوار، "أستاذ مكرم محمد أحمد أرسل لي تحية على إجراء هذا الحوار، وهذه شهادة كبيرة بالنسبة ليا أن كاتب كبير زي ده يرفع سماعة التليفون ويكلمك". 

واستكمل أحمد موسى: "الحوار ده خدت عليه مكافأة كبيرة بعد الحصول على الحوار ده، عشان الحوار ده وقتها عمل ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الدولية". 

أحمد موسى نجيب محفوظ الجماعة الإسلامية اغتيال نجيب محفوظ جائزة نوبل قناة صدي البلد

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