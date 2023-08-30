طلب عاجل من أحمد موسى لـ محمد صلاح: "عمرك ما تأخرت عن بلدك"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإنجليز لصوص آثار، وتمت سرقة العديد من الآثار المصرية وعرضها في المتحف البريطاني، موضحا أن المتحف البريطاني يعرض العديد من الآثار المصرية التي يجب أن يكون هناك وقفة من أجل استردادها خلال الفترة المقبلة.

أحمد موسى يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستعمر الإنجليزي خلال تواجده في مصر سرق العديد من الآثار بطرق غير شرعية، وعلى رأس تلك القطع الأثرية حجر رشيد، والذي تم اكتشافه خلال فترة الحملة الفرنسية، مطالبًا بضرورة العمل على استرداد هذه الآثار خلال الفترة المقبلة.

وتابع موسى، أن محمد صلاح كان متواجدا في المتحف البريطاني بالأمس يلتقط صورا مع الآثار المصرية، وقال"لازم محمد صلاح ينضم للحملة بتاعة مصر لاسترداد آثار مصر، ومحمد صلاح كلامه هيكون مؤثر جدا".

وطالب أحمد موسى، محمد صلاح، بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المنهوبة، ومنها حجر رشيد المتواجد في المتحف البريطاني، وأن محمد صلاح عليه مسؤولية نحو بلده، "محمد صلاح عمره ما هيتأخر، وفي النهاية دي بلده".

واستكمل: "أنا بكلم محمد صلاح بضرورة العمل والمشاركة في الحملة من أجل استعادة كل آثار مصر المنهوبة في المتحف البريطاني وفي كل مكان في العالم".

وواصل أن مصر حافظت على نصف الإرث العالمي، "مفيش حد زينا في الحفاظ على التاريخ، طبعا ده تاريخنا، ولازم نحافظ عليه ونسترده".