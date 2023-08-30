شاهد| لحظة رفع الأذان في مبنى نيويورك عبر مكبرات الصوت

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة رفع الأذان في مبنى بلدية نيويورك الأمريكية بعد توقيع عمدة المدينة إريك آدامز، مرسومًا يسمح برفع الأذان بطلب من الجالية المسلمة في المدينة.

وأطلقت سلطات مدينة نيويورك مبادرة جديدة ستسمح للمساجد في جميع أنحاء المدينة الأمريكية برفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية، لتنضم المدينة الآن إلى مدن أخرى، بما في ذلك مدينة مينيابوليس، التي اتخذت إجراءات مماثلة.

وأصدرت مدينة نيويورك توجيهات جديدة الثلاثاء تسمح للمساجد برفع الأذان يوم الجمعة بين الساعة 12:30 ظهرًا والساعة 1:30 ظهرًا، دون الحصول على تصريح ورغم القيود الصوتية في أحياء المدينة.

وبحسب قرار عمدة المدينة إريك آدامز، يسمح التوجيه أيضًا ببث الأذان عند غروب الشمس مع الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال آدامز: "لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يسمح لمجتمعاتنا ببث الأذان للصلاة.. اليوم نقطع الروتين ونقول بكل وضوح إذا كنت مسجدًا أو دور عبادة فلا يتعين عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح ضروري لرفع الآذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان.

وأضاف أثناء إعلانه عن التوجيه الجديد يوم الثلاثاء: "أنت حر في أن تعيش إيمانك بمدينة نيويورك".