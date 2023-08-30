تباين أسواق المال العربية | البورصات المصرية والسعودية تغلق على ارتفاع .. والفلسطينية تتراجع

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

بورصة قطر تنخفض 0.20%

مؤشر بورصة تونس الرئيسي يغلق على ارتفاع

بورصة السعودية تغلق مرتفعة

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 30-8-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، تونس، و السعودية على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات فلسطين، البحرين، و قطر على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

البورصة المصرية تغلق مرتفعة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل 1.273 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6.4 مليارات جنيه.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أغلق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.01% ليبلغ 18818.15 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.46% مسجلاً 3813.58 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.29% لينهي التعاملات عند مستوى 5585.53 نقطة.





البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.12%، ما يعادل 0.80 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 642.15 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 141,099 سهماً، بقيمة إجمالية 310,431 دولارات، نفّذت من خلال 85 صفقة.

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة ‏‏0.17 %، ليصل عند 8911.59 نقطة.‏

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 15 أخرى، واستمرار ‏أسهم 16 شركة على ثبات.‏

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,952.44 نقطة بانخفاض قدره 3.74 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.36 نقطة بانخفاض قدره 0.36 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و218 ألفًا و891 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 527 ألفًا و432 دينارًا تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 20.81 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10350.12 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 251 مليونًا و798 ألفًا و836 سهمًا، بقيمة 542 مليونًا و594 ألفًا و809.048 ريالات، نتيجة تنفيذ 19529 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 611 مليارًا و515 مليونًا و414 ألفًا 304.800 ريالات، مقارنة بـ 612 مليارًا و260 مليونًا و331 ألفًا و392.200 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 132.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، والتعمير، والأعادة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والتموين، والتطويرية الغذائية، وأميانتيت، والداوء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.88% .



فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأمريكانا، وسينومي ريتيل، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والراجحي، والإنماء ، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 60.13 نقطة ليقفل عند مستوى 23656.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.