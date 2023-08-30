بسمة وهبة: أنا أهلاوية ولكن أتمنى استقرار نادي الزمالك

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن نادي الزمالك مر في السنوات الاخيرة بتحديات كبيرة أثرت على استقراره وادائه الرياضى، مؤكدة أن الدولة المصرية تقف بجانب النادي في كل أزماته وممثل الدولة في هذه الفترة الدكتور اشرف صبحي ولا أحد ينكر مجهوده ومحاولاته لاستقرار نادي الزمالك.



وأكدت وهبة خلال برنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور أنه بعد استقالة مجلس إدارة نادى الزمالك شكل وزير الشباب والرياضة لجنة ثلاثية مؤقتة، لاستقرار النادي إلى أن تقام جمعية عمومية جديدة ويتشكل مجلس جديد، وهذا المجلس المؤقت تم أختيار الدكتور عماد البنان وهو شخصية محترفة في مجال الرياضة ويشهد له بالكفاءة.

أحتجاجات على تشكيل اللجنة المؤقتة داخل النادى الزمالك

وأضافت الإعلامية أن هناك أحتجاجات تمت داخل النادي أعتراضا على تشكيل اللجنة مؤكدة أن هذه اللجنة دورها الرئيسي العمل على استقرار النادي ولكن هناك احتجاجات على اللجنة المؤقتة وهناك من طالب بإقالة الوزير أشرف صبحي، معترضة على ذلك التصرف، منوهة إى أنه دائم التدعيم لنادي الزمالك قائلة : أنا اهلوية وأتمني أستقرار نادى الزمالك.