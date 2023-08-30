خشية تصاعد العنف.. بريطانيا تحظر الأسلحة الحادة المستوحاة من أفلام الزومبي

أعلنت الحكومة البريطانية، حظرًا جديدًا على أنواع من الأسلحة الحادة، بما في ذلك المناجل والسكاكين المستوحاة من أفلام الزومبي، على إثر تصاعد مستوى العنف في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان: "فرضت الحكومة حظراً جديداً على السكاكين والمناجل من طراز الزومبي والتي ليس لها بالأصل أي استخدام عملي".

وبموجب هذه الإجراءات، سيتم اعتبار المناجل والسكاكين المصممة لتبدو مخيفة ومهددة، والمعروفة باسم سكاكين الزومبي، غير قانونية.

كما سيتم زيادة العقوبة القصوى على استيراد وتصنيع وحيازة وبيع هذه الأسلحة المحظورة من 6 أشهر إلى عامين، وكذلك العقوبة القصوى على المبيعات لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وسيتم منح الشرطة أيضًا صلاحيات جديدة لمصادرة وإتلاف مثل هذه الأسلحة في حال العثور عليها في الممتلكات الخاصة للمواطنين وفي حال كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن هذه السكين أو تلك سيتم استخدامها في ارتكاب جريمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدخل وزارة الداخلية جريمة جديدة لحيازة أدوات بيضاء بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر أو التسبب في الخوف من العنف.

واستثنت الداخلية البريطانية إدخال السكاكين ذات القيمة التاريخية والمصنّعة يدويا من أجل تجنّب الآثار السلبية على سوق التحف البريطانية.