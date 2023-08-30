صحفي أمريكي يكشف سر غضب ماكرون وشولتز من بوتين

قال الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، اليوم الأربعاء، إن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقوبات ضد روسيا أثار غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وأضاف هينكل، أن "شولتز وماكرون غاضبان من عدم اهتمام بوتين بالعقوبات المفروضة على روسيا"، بحسب ما أوره موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار الصحفي الأمريكي، إلى أن بوتين لا يهتم بالقيود المفروضة على موسكو، لأنها تضر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقام الأول.

وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أن شولتز وماكرون فوجئا بأن بوتين لم يتطرق إلى موضوع العقوبات في محادثة معهما.