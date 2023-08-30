تتفاوض الولايات المتحدة مع الفلبين لبناء ميناء مدني في جزيرة باتانيس/باتان، على بعد 200 كيلومتر من تايوان.

وتحت ستار الأهداف السلمية، تواصل واشنطن خططها لتطويق الصين بقواعد للسيطرة على أنشطتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أسرع وقت ممكن.

إضافة إلى ذلك، من الواضح أنه بعد الانتهاء من بناء المنشأة، ستنشر الولايات المتحدة على الفور البنية التحتية العسكرية ومحطات الرادار للبحث والكشف والسيطرة في الجزيرة وتبدأ تدريبات مناهضة للصين مع الفلبين.

الجزيرة تقع في مكان مناسب على مضيق باشي (على الخريطة)، والذي يعد بمثابة نقطة عبور للسفن المسافرة من غرب المحيط الهادئ إلى بحر الصين الجنوبي.

إضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحلق طائرات جيش التحرير الشعبي عبرها كجزء من الدوريات والتدريبات حول تايوان.

ولذلك، فإن رغبات واشنطن منطقية تمامًا، وهي زيادة الوعي الظرفي لأنشطة القوات المسلحة الصينية وحركة المرور والنقل البحري.