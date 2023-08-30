عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمساعدة الفلبين .. أمريكا تستعد لتطويق الصين ببناء ميناء قرب تايوان

صدى البلد

تتفاوض الولايات المتحدة مع الفلبين لبناء ميناء مدني في جزيرة باتانيس/باتان، على بعد 200 كيلومتر من تايوان.

وتحت ستار الأهداف السلمية، تواصل واشنطن خططها لتطويق الصين بقواعد للسيطرة على أنشطتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أسرع وقت ممكن.

إضافة إلى ذلك، من الواضح أنه بعد الانتهاء من بناء المنشأة، ستنشر الولايات المتحدة على الفور البنية التحتية العسكرية ومحطات الرادار للبحث والكشف والسيطرة في الجزيرة وتبدأ تدريبات مناهضة للصين مع الفلبين.

الجزيرة تقع في مكان مناسب على مضيق باشي (على الخريطة)، والذي يعد بمثابة نقطة عبور للسفن المسافرة من غرب المحيط الهادئ إلى بحر الصين الجنوبي.

إضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحلق طائرات جيش التحرير الشعبي عبرها كجزء من الدوريات والتدريبات حول تايوان.

ولذلك، فإن رغبات واشنطن منطقية تمامًا، وهي زيادة الوعي الظرفي لأنشطة القوات المسلحة الصينية وحركة المرور والنقل البحري.

البنية التحتية العسكرية القوات المسلحة الصينية المحيط الهادئ بحر الصين الجنوبي تايوان جيش التحرير الشعبي منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة آسيا الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

طريقة التظلم من بطاقة الخدمات المتكاملة المرفوضة | اعرف التفاصيل

من حديقة حيوان إلى متحف | زاهي حواس يعلن خبرا مهمًا على الهواء

زاهي حواس يعلنها : اكتشافات آثرية ترجّ لعالم الفترة المقبلة

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

لاسترداد حجر رشيد .. رسالة مهمة من زاهي حواس لـ محمد صلاح

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ