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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب اختفائها وموتها | سر صادم عن سفاح الجيزة

القذافي سفاح الجيزة
القذافي سفاح الجيزة

صرح المستشار حسام عبد الله محامي إحدي زوجات سفاح الجيزة بأنه يترافع للمرحومة فاطمة زكريا وهي كانت زوجته عام ٢٠١٦، مضيفا أنه متابعا للقضية إلى أن بدأ هذا السفاح بالاعترافات وبدأ التحدث مع والد فاطمة حيث ابلغ القاتل القذافي ابيها زكريا أنها تركت شقة الزوجية وتركت المنزل، واستحوذت على ٧٥٧ ألف جنيه وقامت بغلقها لباب المنزل وهو لا يستطيع ملاحقتها، وحاول السفاح تبليغ اهلها ثم اختفت بعد ذلك، ولكنه هو سبب اختفائها.

السفاح قتل زوجته فاطمة وضلل أهلها بإرساله رسائل لهم من هاتفها

 

وقال عبد الله خلال مداخله هاتفية للاعلامية بسمة وهبة ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور إن السفاح ضلل أهل ضحيته فاطمة وأبلغهم بأنها مختفية ولكنه توصل اليها وقام بقتلها ، وبدأ أيضا بتضليل أهلها عن طريق إرسال رسائل من هاتفها الشخصي على تليفون والدها ووالدتها.

مسترسلا أنه تتبع هذا الخط الذي يرسل منه هذا السفاح إلى أن توصل أنه يستخدم هاتفها بإرساله هذه الرسائل لوالدها من شقة الزوجية وتم تقديم  كل هذه الأدلة للنيابة والمباحث وبالفعل تم القاء القبض على المتهم وهوالسبب وراء اختفائها والمتسبب في قتلها.


واضاف حسام عبد الله أنه في عام ٢٠٢٠ تم القاء القبص علىه باسم زميله الذي يدعي رضا ولكنه قتل زميله وبعدها قتل زوجته فاطمة، وهرب على الإسكندرية وعاش باسم رضا، وظلت الشرطة تبحث عنه باسم رضا لمدة خمسة سنوات كاملة ، لأنه قتله بمجرد نزوله من السعودية وسأله عن أمواله وكان يضلل أهل رضا وكأنه يسعي للبحث عن رضا زميله.

سفاح الجيزة فاطمة زكريا القذافي الاسكندرية شقة الزوجية

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