53.4 %فني تجاري و50.2 %تربية رياضية وحقوق انتساب موجه58.2%..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.



مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023من تنسيق الجامعات 2023



مفاجأة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2023 يمكن الالتحاق بكليات الآداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الأدبية الذين أتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري، ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023



تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وأكد أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الأدبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح مع العام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة العلمية خدمة اجتماعية 56.35% والحقوق انتساب موجه58.2 % والآداب انتساب موجه 61% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 50.9% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% .

أما في الشعبة الأدبية معهد فنى تجارى 53.4% وتربية رياضية بحد أدنى 205 درجات اي ما يوازي 50.3 % سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية وفني تجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• ويشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.