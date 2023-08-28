50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.

الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

يستعرض موقع صدي البلد، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة ويمكن للطلاب معرفة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والادبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا فتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها.





مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023من تنسيق الجامعات 2023

مفاجأة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2023 يمكن الالتحاق بكليات الآداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الأدبية التي اتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري، ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023



تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وأكد أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الأدبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة العلمية خدمة اجتماعية 56.35% والحقوق انتساب موجه % والآداب انتساب موجه 61% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 50.9% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .





رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

تقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

قواعد تقليل الاغتراب ٢٠٢٣

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

• التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

