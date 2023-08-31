رئيس مدينة رأس غارب يعقد لقاءً دوريًا مع المواطنين لمناقشة طلباتهم وتلبية احتياجاتهم

واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، سلسلة لقاءاته الدورية مع المواطنين، حيث أكد أهمية التواصل المباشر معهم لمناقشة طلباتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

تجمع في اللقاء المواطنين من مختلف مناطق المدينة، حيث تم تناول (9) طلبات مقدمة من المواطنين بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية. تم خلال اللقاء مناقشة هذه الطلبات بشكل مفصل، بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تلبي تطلعات المواطنين وتحقق متطلباتهم.

من بين الطلبات التي تمت مناقشتها، طلبات مهلة للحصول على تراخيص محلات تجارية، استلام قطع أرض في منطقة خور رحمى، معاينة منازل ضمن أعمال لجنة المنشآت المعرضة للسقوط، إعادة بناء جدران والحصول على تراخيص بناء جديدة، تعامل مع شكوى تعدي على قطعة الأرض وإجراءات إزالة، تسهيلات في الحصول على تراخيص اشغال، استلام وحدات سكنية، وتراخيص لزراعة النخيل.

وأكد رئيس المدينة أهمية الاستماع للمواطنين وتقديم الحلول الفعالة لمشاكلهم. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ومناقشة جميع طلباتهم واحتياجاتهم بشفافية وتفهم تام للسياق القانوني.

تأتي هذه المبادرات ضمن سعي السلطات المحلية لبناء علاقة تواصل قوية ومستدامة مع المجتمع المحلي، بهدف تلبية تطلعاتهم وتحقيق تحسين مستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.