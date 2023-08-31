عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يعقد لقاءً دوريًا مع المواطنين لمناقشة طلباتهم وتلبية احتياجاتهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، سلسلة لقاءاته الدورية مع المواطنين، حيث أكد  أهمية التواصل المباشر معهم لمناقشة طلباتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

تجمع في اللقاء المواطنين من مختلف مناطق المدينة، حيث تم تناول (9) طلبات مقدمة من المواطنين بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية. تم خلال اللقاء مناقشة هذه الطلبات بشكل مفصل، بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تلبي تطلعات المواطنين وتحقق متطلباتهم.

من بين الطلبات التي تمت مناقشتها، طلبات مهلة للحصول على تراخيص محلات تجارية، استلام قطع أرض في منطقة خور رحمى، معاينة منازل ضمن أعمال لجنة المنشآت المعرضة للسقوط، إعادة بناء جدران والحصول على تراخيص بناء جديدة، تعامل مع شكوى تعدي على قطعة الأرض وإجراءات إزالة، تسهيلات في الحصول على تراخيص اشغال، استلام وحدات سكنية، وتراخيص لزراعة النخيل.

وأكد رئيس المدينة  أهمية الاستماع للمواطنين وتقديم الحلول الفعالة لمشاكلهم. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ومناقشة جميع طلباتهم واحتياجاتهم بشفافية وتفهم تام للسياق القانوني.

تأتي هذه المبادرات ضمن سعي السلطات المحلية لبناء علاقة تواصل قوية ومستدامة مع المجتمع المحلي، بهدف تلبية تطلعاتهم وتحقيق تحسين مستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مدينة رأس غارب لقاء دوري المواطنين مناقشة طلبات تلبية احتياجات قوانين تواصل مباشر توجيهات محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

موضوعات متعلقة

ختام دورة رفع كفاءة مستوى العاملين بالمراكز التكنولوجية في سفاجا

استمرار أعمال التطوير في شمال القصير وفقا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

رواج سياحي كبير في الغردقة.. ارتفاع نسب الإشغال الفندقي ونشاط بحري ملفت

رسائل توعوية وتثقيفية|القومي للمرأة: نجاح ملحوظ لحملة بلدي أمانة في رأس غارب

استمرار أعمال التطوير والرصف في عدة شوارع بمدينة القصير

قبل دخول الخريف والشتاء|لجنة من وزارتي النقل والري تتفقد البرابخ والسدود في سفاجا

لمستقبل مشرق ينبض بالتطور|حملة بلدي أمانة تصل سفاجا وتستهدف أكثر من 3300 مواطن

الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تستعرض خطة هدم مباني استاد الغردقة الآيلة للسقوط

ترشيحاتنا

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

دعاء اسم الله الأحد لغفران الذنوب.. لا تغفله في الليل

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

حزب مصر الحديثة يعلن دعم ترشيح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة المقبلة

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

بفستان لافت.. مي حلمي تخطف الأنظار بجمالها

بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ