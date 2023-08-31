عضو لجنة الدمج: نسعى إلى عودة طلاب العفو الرئاسي للدراسة مرة أخرى

قال طاهر أبو زيد عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم يتعاموا بخصوصية تامة مع الحالات المفرج عنهم، وبدأنا في التفكير في تمكين المفرج عنهم سياسيا.

وأضاف "طاهر أبو زيد" خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن ملف عودة الطلبة المفصولين إلى الجامعات كان من أكبر العقبات التي تواجهنا الآن، ونسعى إلى وضع حلول بديلة للطلاب، من خلال توفير منح ممولة بالكامل داخل بعض الكليات الخاصة.

وأكمل: وضعنا أطر عامة وأجرينا عدة تحاليل لأزمات المفرج عنهم، وعليه وجدنا 3 ملفات نعمل عليهم أولها ملف الدعم النفسي وكان متشابك و90% من المفرج عنهم كانوا في حاجة للدعم النفسي.





واسترسل: ثانيا الشق المجتمعي والعودة للعمل، والثالث ملف الدعم الاقتصادي والبدء في توفر فرص عمل لبعضهم.