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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المستشار أمير يعقوب يكشف تفاصيل إصابته برصاص الجماعة الإرهابية

المستشار أمير يعقوب
المستشار أمير يعقوب

كشف المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، عن أن بعد إصابته برصاص جماعة  الإخوان  الإرهابية أثناء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية في عام 2015 بشمال سيناء، أصبح لا يستطيع الصعود على السلم، كما أنه أصبح يجد صعوبة في المشي. 

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المستشار أمير يعقوب يكشف أسباب استهداف الإخوان الإرهابية للقضاة

وأضاف أمير يعقوب، المستشار أمير يعقوب خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أصررت على المشاركة في العملية الانتخابية، وكنت أشارك عندما يأتيني توزيع في لجنة فرعية، حيث شاركت في كل الأماكن الانتخابية بعد ذلك، كما أنني شاركت في الاستفاء على الدستور، وكنت أتمنى أن يشفيني الله قبل الإعادة، لأن الدائرة الخاصة بي كان بها إعادة وكنت أتمنى أخف وأعود مرة أخرى. 


وأشار المستشار أمير يعقوب، إلى أن المكان الذي تم إخلاءه بسبب الناس الذين أصيبوا واستشهدوا،   فإن هناك عدد كبير جدا من القضاة أصروا النزول في الإعادة في سيناء، معقبا: "عندما جاء لي المسؤولين عن الانتخابات كنت أقول لهم بأنني أريد النزول، لم أكن أدرك حجم إصابتي لكني كنت أتمنى النزول، لم أكن أشعر بخوف أبدا، الشعب المصري بشكل عام لا يخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى".

أمير يعقوب الإخوان الإعلامي محمد الباز اخبار التوك شو اخبار برنامج الشاهد

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