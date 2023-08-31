حزب مصر الحديثة يعلن دعم ترشيح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن حزب مصر الحديثة، برئاسة وليد دعبس، عن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري.



وذكر الحزب في بيان أصدره اليوم، أنه انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية، فإن حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، عقد اجتماعا للمكتب التنفيذي بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن مرشح الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ودعماً من حزب مصر الحديثة للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها.

أكد البيان أن حزب مصر الحديثة سيظل خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيدعم جهوده متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبية.