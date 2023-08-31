عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل جونيور أجايى يكشف مفاجآت في أزمة اللاعب مع سموحة.. فيديو

صدى البلد


كشف حازم فتوح، وكيل جونيور أجاي، كواليس مشكلته الأخيره مع الفريق السكندري.


قال حازم فتوح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد":" أجاي في مرحلة التعافي من الإصابة، كان لينا طلبات بالنسبة لعملية التأهيل، حرصًا على سرعة تعافي اللاعب، لم نلقى أي تجاوب".


أضاف فتوح:" فوجئنا بصفحة منسوبة لأحد الأشخاص في النادي تم تسريب من خلالها عقد اللاعب وهذا أثر على نفسيته، حاولت التواصل مع رئيس النادي ولكنه لم يرد علي".


أوضح فتوح:" خاطبنا فيفا بشأن تسريب عقد أجاي وانتهاك خصوصيته، ومستحقاته المالية، النادي رد أن اللاعب استلم فلوسه، فبعثنا هذا المستند لـ أجاي، فأنكر استلامه هذا المبلغ وشعر بإستياء شديد".


أكد فتوح:" سنرد على هذا الأمر بطريقتنا الخاصة، من خلال التأكد من صحة التوقيع".


أشار فتوح:" أجاي حاول التواصل مع المسئولين لكنهم رفضوا الرد عليه، وتوجه إلى النادي ليتسائل عن حقيقة توقيعه على مستند في 26 أغسطس مع إن آخر مستند كان في شهر 7 الماضي، وهدد باللجوء للنيابة بشأن التزوير".


أكد فتوح:" أثناء خروجه تتبعوه محاولة منه لإجلاسه لكنه كسر زجاج الباب، والنادي اتهمه بتحطيم الباب، وسيتم كشف الحقيقة في هذا الشأن".


أتم فتوح:" منتظرين طلبات النيابة العامة، بعد إدلاء اللاعب بأقواله في النيابة، مازال التحقيق مستمر، أرسلنا محامينا مع اللاعب، وطلبنا فحص الأوراق الموقعة من اللاعب، وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى جانب اتهامه للمسئول المالي في النادي بتسببه في إصابته".


https://www.youtube.com/watch?v=mDXpbqOUNyY

جونيور اجاى حازم فتوح حتحوت نيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

فيديو

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ