وكيل جونيور أجايى يكشف مفاجآت في أزمة اللاعب مع سموحة.. فيديو



كشف حازم فتوح، وكيل جونيور أجاي، كواليس مشكلته الأخيره مع الفريق السكندري.



قال حازم فتوح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد":" أجاي في مرحلة التعافي من الإصابة، كان لينا طلبات بالنسبة لعملية التأهيل، حرصًا على سرعة تعافي اللاعب، لم نلقى أي تجاوب".



أضاف فتوح:" فوجئنا بصفحة منسوبة لأحد الأشخاص في النادي تم تسريب من خلالها عقد اللاعب وهذا أثر على نفسيته، حاولت التواصل مع رئيس النادي ولكنه لم يرد علي".



أوضح فتوح:" خاطبنا فيفا بشأن تسريب عقد أجاي وانتهاك خصوصيته، ومستحقاته المالية، النادي رد أن اللاعب استلم فلوسه، فبعثنا هذا المستند لـ أجاي، فأنكر استلامه هذا المبلغ وشعر بإستياء شديد".



أكد فتوح:" سنرد على هذا الأمر بطريقتنا الخاصة، من خلال التأكد من صحة التوقيع".



أشار فتوح:" أجاي حاول التواصل مع المسئولين لكنهم رفضوا الرد عليه، وتوجه إلى النادي ليتسائل عن حقيقة توقيعه على مستند في 26 أغسطس مع إن آخر مستند كان في شهر 7 الماضي، وهدد باللجوء للنيابة بشأن التزوير".



أكد فتوح:" أثناء خروجه تتبعوه محاولة منه لإجلاسه لكنه كسر زجاج الباب، والنادي اتهمه بتحطيم الباب، وسيتم كشف الحقيقة في هذا الشأن".



أتم فتوح:" منتظرين طلبات النيابة العامة، بعد إدلاء اللاعب بأقواله في النيابة، مازال التحقيق مستمر، أرسلنا محامينا مع اللاعب، وطلبنا فحص الأوراق الموقعة من اللاعب، وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى جانب اتهامه للمسئول المالي في النادي بتسببه في إصابته".



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