عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري: الأهلي يحتاج لمهاجم .. ولا أعلم أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ .. فيديو

صدى البلد

أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الزوراء العراقي، حاجة الأهلي لرأس حربة الفترة المقبلة، نافيًا علمه بأسباب رحيل سيد عبد الحفيظ عن القلعة الحمراء الفترة الماضية، مشيرًا إلى اقتراب بيراميدز من حصد نتاج عمله السنوات الماضية.


قال حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد:" أشكر النادي الأهلي وجماهيره لأنه صاحب الفضل الكبير علي، أحسست بقدري الكبير بتواجدي في العراق من خلال النادي الأهلي".


وأضاف  البدري:" الأهلي منظومة ناجحة والاستقرار أهم عوامله، المسئولية ستكون كبيرة الموسم المقبل، في ظل ما حققه النادي الموسم الماضي، وسيتواجد كولر أمام مسئولية كبيرة".


وتابع:" لابد على الجهاز الفني أن يكون حذرًا فيما يخص الدوافع، لابد من أن تجدد الدوافع، بعد البطولات التي حققها الفريق، ليس حالة من الملل أو الزهق".


أشار حسام البدري:" الأهلي يحتاج لرأس حربة مميز بشكل ضروري جدًا، عدم التعاقد مع رأس حربة سيؤثر، ولكي يكتمل الفريق لابد من التعاقد مع مهاجم جديد".


أوضح البدري:" وليد أزارو كان اختيارنا، والأهلي لا يقف على لاعب، دائمًا نذكر أسماء تتألق، دائمًا هناك نجوم تتألق في كل وقت".


أكد حسام البدري:" لم أتفاجئ برحيل سيد عبد الحفيظ، تابعت الموضوع وعلمت أن كان هناك مناقشة من لجنة التخطيط وكان لابد من تجديد الدماء والكوادر داخل النادي".


واصل البدري:" سيد عبد الحفيظ عمل معي، شخص محترف للغاية، وحقق نجاحات كبيرة مع النادي، لكن الأهلي لا يتخذ قراراته إلا بناء على أسباب.. لا أعلمها، لكن سيد عبد الحفيظ ناجح جدًا وحقق ناجاحات رائعة مع النادي".


وعن أزمة لاعبي الأهلي بسبب الاستدعاء لمنتخب مصر، أجاب البدري:" عندما كنت مديرًا فنيا للمنتخب، عندما يتم استدعاءات لا يتم مساندة، أعلم أن هناك خلافات حاليًا، وأعتقد أنه لم يكن هناك تنسيق بين الطرفين الفترة الماضية، وهو ما تسبب في تلك المشكلة".


أشار البدري:" الحل في يد اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالنظر لجميع المصالح منتخب مصر والنادي في ذات الوقت".


أتم البدري حديثه بالتأكيد على أن بيراميدز اقترب من حصد الثمار الفترة المقبلة، قائلًا:" بيراميدز قريب من التتويج، لديه لاعبين مميزين للغاية، وينافس مركزه أصبح الثاني وينافس في دوري الأبطال، كل المقومات موجودة لكن لا يوجد نادي يحقق بطولات بالكلام، لديه كل المقومات التي يستطيع من خلالها تحقيق بطولات الفترة المقبلة".


https://www.youtube.com/watch?v=r9MbJOSvcnY

اتحاد الكرة الأهلى الاعلامي هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

فيديو

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ