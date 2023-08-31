حسام البدري: الأهلي يحتاج لمهاجم .. ولا أعلم أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ .. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الزوراء العراقي، حاجة الأهلي لرأس حربة الفترة المقبلة، نافيًا علمه بأسباب رحيل سيد عبد الحفيظ عن القلعة الحمراء الفترة الماضية، مشيرًا إلى اقتراب بيراميدز من حصد نتاج عمله السنوات الماضية.



قال حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد:" أشكر النادي الأهلي وجماهيره لأنه صاحب الفضل الكبير علي، أحسست بقدري الكبير بتواجدي في العراق من خلال النادي الأهلي".



وأضاف البدري:" الأهلي منظومة ناجحة والاستقرار أهم عوامله، المسئولية ستكون كبيرة الموسم المقبل، في ظل ما حققه النادي الموسم الماضي، وسيتواجد كولر أمام مسئولية كبيرة".



وتابع:" لابد على الجهاز الفني أن يكون حذرًا فيما يخص الدوافع، لابد من أن تجدد الدوافع، بعد البطولات التي حققها الفريق، ليس حالة من الملل أو الزهق".



أشار حسام البدري:" الأهلي يحتاج لرأس حربة مميز بشكل ضروري جدًا، عدم التعاقد مع رأس حربة سيؤثر، ولكي يكتمل الفريق لابد من التعاقد مع مهاجم جديد".



أوضح البدري:" وليد أزارو كان اختيارنا، والأهلي لا يقف على لاعب، دائمًا نذكر أسماء تتألق، دائمًا هناك نجوم تتألق في كل وقت".



أكد حسام البدري:" لم أتفاجئ برحيل سيد عبد الحفيظ، تابعت الموضوع وعلمت أن كان هناك مناقشة من لجنة التخطيط وكان لابد من تجديد الدماء والكوادر داخل النادي".



واصل البدري:" سيد عبد الحفيظ عمل معي، شخص محترف للغاية، وحقق نجاحات كبيرة مع النادي، لكن الأهلي لا يتخذ قراراته إلا بناء على أسباب.. لا أعلمها، لكن سيد عبد الحفيظ ناجح جدًا وحقق ناجاحات رائعة مع النادي".



وعن أزمة لاعبي الأهلي بسبب الاستدعاء لمنتخب مصر، أجاب البدري:" عندما كنت مديرًا فنيا للمنتخب، عندما يتم استدعاءات لا يتم مساندة، أعلم أن هناك خلافات حاليًا، وأعتقد أنه لم يكن هناك تنسيق بين الطرفين الفترة الماضية، وهو ما تسبب في تلك المشكلة".



أشار البدري:" الحل في يد اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالنظر لجميع المصالح منتخب مصر والنادي في ذات الوقت".



أتم البدري حديثه بالتأكيد على أن بيراميدز اقترب من حصد الثمار الفترة المقبلة، قائلًا:" بيراميدز قريب من التتويج، لديه لاعبين مميزين للغاية، وينافس مركزه أصبح الثاني وينافس في دوري الأبطال، كل المقومات موجودة لكن لا يوجد نادي يحقق بطولات بالكلام، لديه كل المقومات التي يستطيع من خلالها تحقيق بطولات الفترة المقبلة".



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