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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري: القندوسي لاعب مميز وانتقاله لسيراميكا كليوباترا فرصة للتألق .. فيديو

صدى البلد

أشاد حسام البدري، المدير الفني الجديد للزوراء العراقي، بـ أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي، المنتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


قال حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" قندوسي لاعب مميز جدًا، أثناء تواجده معي في وفاق سطيف كان لاعب محوري وهداف الدوري، كنت أعتمد عليه للتغلب على المشاكل الهجومية التي يعاني منها وفاق سطيف، وكان يجيد في كل هذه المراكز".


أضاف البدري:" بعض اللاعبين عندما يغيروا النادي لا يظهروا بالشكل المطلوب، لكن قندوسي لاعب مميز".


أتم حسام البدري:" ربما تكون إعارة أحمد قندوسي لسيراميكا كليوباترا فرصة لاستعادة تألقه مجددًا".
https://www.youtube.com/watch?v=NR0qNXBzsj4

أحمد قندوسي الأهلى الاعلامي هاني حتحوت القندوسي النادي الأهلي

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