حسام البدري يكشف تفاصيل تدريب الزوراء العراقي وتجربتيه في الجزائر وتونس.. فيديو



أعرب حسام البدري عن سعادته بتولي المسئولية الفنية لـ الزوراء العراقي، موكدًا استفادته بتجربتي الماضيتين مع وفاق سطيف الجزائري والصفاقسي التونسي.

قال حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" سعيد بتواجدي في القيادة الفنية بنادي الزوراء، من أكبر الأندية في العراق من حيث الجماهيرية والبطولات، تجربة جيدة لكنها صعبة، لأنه يمر بتغيير قوام الفريق".



أضاف البدري:" نكون فريق جديد، ولدينا ارتباط في بطولة آسيا يوم 18 في شهر سبتمبر، لكن الإدارة تعمل بجهد كبير معنا، ونعمل على إعادة ترتيب أوضاع الفريق قبل انطلاق البطولة المحلية، من أجل تحقيق ما تصبو إليه الجماهير".



وعن قائمة الفريق والانتقادات، أوضح البدري:" هناك نقطة سعيد بها جدًا، الإعلام في العراق يتحدث بشكل مكثف، أي مكان أذهب إليه يكون هناك متابعة مكثفة من الإعلام المصري، تتحدث عن تفاصيل دقيقة داخل النادي، وهذا شئ يسعدني".



أشار البدري:" هناك أندية كبيرة تنافس في الدوري العراقي ولديهم قائمة مميزة من اللاعبين وأبرموا إضافات قوية، لكن إدارة نادي الزوراء تبذل مجهودات كبيرة لتدعيم الفريق، لدينا غدًا معسكر خارجي، سينضم إلينا اللاعبين الجدد، وأمل أن يكون هناك تحسن، لا أنكر أن هناك بعض القلق".



وتطرق البدري للحديث عن مدى استفادته من تجربتي وفاق سطيف والصفاقسي، قائلًا:" التجربتين ناجحتين جدًا، في وفاق سطيف، تحدث مسؤولو النادي عن الإنجازات التي تمت في وجودي، كونت فريق جديد من 40 لاعب، ومع بداية الدوري كونت فريق جديد، وتواجدنا في المركز الثالث في الدوري".



أكمل البدري:" لكن في ظل الأوضاع المالية الصعبة في النادي أخبرت النادي بعدم استطاعتي إكمال المشوار في هذا الوضع، من الصعب أن تكون معتاد على إمكانات مادية معينة، أريد تحقيق النجاحات في إماكن يتواجد فيها وفرة من اللاعبين والأموال، لكن هذا لم يكن موجودًا في وفاق سطيف، وهذا نفس الوضع مع الصفاقسي الذين عانوا من أمور مالية صعبة للغاية، اللاعبين في الصفاقسي قاموا بإضراب أربع مرات، لكن بالمجهود الذي رأيته من إدارة الصفاقسي بدأت الأمور تتحسن مؤخرًا".



أتم حسام البدري:" استفدت من التجربتين جدا، بأن تكون شكل لفريق من لا شئ".



https://www.youtube.com/watch?v=fA65Qe0iqwU