تأهل لاعبا وادي دجلة علي فرج ومازن هشام إلى الدور ربع النهائي لبطولة باريس للإسكواش

تأهل لاعبا وادى دجلة علي فرج، ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة باريس للإسكواش، وهي واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 190 ألف دولار، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح أبطال الإسكواش بأندية وادى دجلة في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولات الكبرى.

حجز الدجلاوي مازن هشام، المصنف السابع عالميًا، بطاقة التأهل للدور الربع النهائي، وذلك بعد تغلبه على الفرنسي أوغسطس دوسورد المصنف ال21 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-7) (11-9)، ويواجه "هشام" في المباراة المقبلة اللاعب محمد الشوربجي المصنف 3 عالميًا.

وصعد الدجلاوي على فرج، المصنف الأول عالميًا، للدور الربع النهائي وذلك بعد تغلبه على الاسكتلندي جريج لوبان المصنف ال30 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-3) (11-3)، ومن المقرر أن يواجه في هذا الدور اللاعب فيكتور كراون المصنف 7 عالميًا.



وانطلقت بطولة باريس للإسكواش، يوم الأحد 27 أغسطس، وتستمر فعاليتها حتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة فريق وادى دجلة المشارك بالبطولة كل من: على فرج، ومازن هشام، ويحيي النوسانى، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعب.