لميس الحديدي توجه رسالة عاجلة لجمهور الفرصة: متفهمة تعاطفكم مع الشركات الخاسرة

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى جمهور برنامجها "الفرصة مع لميس الحديدي" المذاع على قناة on الفضائية كل أربعاء، مؤكدة أن هدف البرنامج هو دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وعرض مشروعاتهم أمام الجميع.



وأكدت "الحديدي" أن طبيعة البرنامج تقتضي أن يفوز متسابق واحد بالجائزة، وهذا أمر طبيعي، ولكن الفترة الماضية شاهدت تعاطفا كبيرا من الناس مع الشركات التي لم تكسب، معقبة: "وأنا متفهمة ده".



وتابعت: "هدف برنامج الفرصة هو تحقيق الانتشار للشركات اللي بتكسب أو اللي مش بتكسب عشان ندعمها في وقت صعب جدا، ولو عايز تدعم شركة معينة اعملولها شير وشجعوا مشروعاتها، عايزين ننشر ثقافة دعم وتشجيع الشركات الناشئة بين المواطنين".



برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.

الفرصة





ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعه مساء علي قناة ON.

https://fb.watch/mLr-noWivB/?mibextid=Nif5oz