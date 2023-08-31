هاني حتحوت: إمام عاشور طلب ارتداء قميص أبو تريكة في الأهلي.. فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن إمام عاشور، الوافد الجديد للنادي الأهلي، طلب الحصول على الرقم 22 في الموسم المقبل، وهو الخاص بـ محمد أبو تريكة، نجم القلعة الحمراء السابق، مشيرًا إلى فشل العديد من اللاعبين تحقيق إنجازات أبو تريكة، وهو ما سيمثل عبء كبير على عاشور الفترة المقبلة.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" إمام عاشور طلب بعدما عرضت عليه الأرقام المتاحة أن يرتدي الرقم 22 مع الأهلي حسبما أكد مصدر من داخل النادي".

أضاف هاني حتحوت:" بناء على طلب إمام عاشور وأن الرقم متاح، من المقرر أن يرتدي إمام عاشور الرقم في الموسم المقبل".



أشار هاني حتحوت:" اقترب إمام عاشور من العودة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ميتيلاند الدنماركي".



أوضح هاني حتوت:" يمثل رقم 22 ذكريات رائعة لجمهور النادي الأهلي، أنه الرقم الخاص بـ محمد أبو تريكة الذي حقق إنجازات رائعة مع القلعة الحمراء".



أكمل :" هناك رباعي ارتدي رقم 22 في الأهلي بعد محمد أبو تريكة وهم محمد فاروق، محمد محمود، صالح جمعة، أحمد الشيخ، أرقام الرباعي لم ترتقي أبدًا لما قدمه ابو تريكة في مسيرته مع الأهلي".

أتم هاني حتحوت:" لم يعوض أي لاعب أرقام أبو تريكة، جاء إمام عاشور بزخم كبير، فكيف ستكون أرقام إمام عاشور في رحلته المقبلة مع الأهلي".



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