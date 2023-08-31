فتوح : أجايي قدم بلاغا للنيابة بشأن تزوير توقيعه على إيصال استلام مبلغ مالي

أكد حازم فتوح وكيل أعمال جونيور أجايي، لاعب فريق سموحة، أن الأزمة بين الطرفين، بسبب إيصال لم يوقع عليه اللاعب باستلام أي مبالغ مالية، وتم تحرير بلاغ رسمي ضد اللاعب بأن الإيصال مزور.

وقال فتوح عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللاعب طلب مراجعة الكاميرات الموجودة في نادي سموحة، بشأن الإيصال الموقع في يوم 26 أغسطس، واللاعب قدم طلبا للنيابة بفحص المستند المقدم من نادي سموحة".

وأضاف: "المسؤول المالي بنادي سموحة تسبب في إصابة قوية للاعب، واجايي لم يتسلم أي مبالغ مالية من جانب النادي".

وواصل: "اللاعب أدلى بأقواله، بعد الإصابة التي تعرض لها بعدما قام المسؤول المالي بجذبه واللاعب سقط، وتم تكسير الزجاج وأصيب بشكل قوي للغاية".