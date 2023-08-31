فرج عامر يكشف تفاصيل أزمة أجايي .. ومفاجأة بشأن حسين فيصل ودوكو دودو

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النيجيري جونيور أجايي حصل على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن اللاعب توجه للحصول على مستحقاته ورواتبه عن الموسم الجديد، وتم إبلاغه من جانب الإدارة المالية بأنه لم يتم صرف أي شئ للاعبين عن الموسم القادم، وفوجئ بحالة هياج وعصبية من اللاعب النيجيري وقيامه بإتلاف بعض الأشياء داخل النادي.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم يحدث أي شجار مع أجايي داخل نادي سموحة، اللاعب يريد الحصول على مستحقاته عن الموسم الجديد، وقام بالتوجه لعمل محضر، وحدث تضارب في أقواله ما بين محضر الشرطة والنيابة، وسبق وكرر تلك الواقعة عندما كان لاعبا في الأهلي".

وأضاف: "معنا إيصال رسمي قام اللاعب بالتوقيع عليه بأنه تسلم 50 ألف دولار عن آخر الدفعات المستحقة عن الموسم الماضي، واللاعب لم يتقدم بأي شكاوى للفيفا، لكن محاميه أرسل خطابا وقمنا بالرد عليه، واجايي أجرى جراحتين لدى أكبر الأطباء في مصر، وتسلم جميع مستحقاته عن السنة الماضية لكنه يريد فلوس عن الموسم الجديد".

وأكمل: "لا نعرف ماذا يريد اللاعب النيجيري ومنذ أن انضم للنادي وهو مصاب ولم نتحدث معه مطلقا بشأن فسخ عقده، رغم أن العقد مُجحف ويحصل على أموال كثيرة، واحترمنا العقد بالكامل معه".

وزاد: "قمنا بتدعيم سموحة بصفقات جيدة، وسموحة سيكون في مركز جيد، وسيظهر بشكل طيب في الدوري".

وتابع: "دوكو دودو يمتلك عرضا من أولمبيك ليون الفرنسي، بـ600 ألف يورو، ولدينا عروض للتعاقد مع صديق إيجولا ولكن لن نفرط فيه، هناك عرض من مصر لضمه، وعرض خارجي مقابل مليون و500 الف دولار، واللاعب طلبه الأهلي في يناير ورفضنا رحيله وفي الصيف لم يتم الحديث عنه مطلقا من النادي الأحمر".

وأشار إلى أن حسين فيصل يمتلك عرض من إسبانيا من نادي أتلتيك بلباو، وهناك مناقشات بشأن اللاعب حاليا، والأهم قيمة العرض والتوقيت.