النفط يغلق على ارتفاع عقب بيانات المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، في حين حدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.86 دولارا للبرميل. وينتهي عقد أكتوبر تشرين الأول يوم الخميس، بينما ارتفع عقد نوفمبر تشرين الثاني الأكثر نشاطًا بمقدار 33 سنتًا ليصل إلى 85.21 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا إلى 81.63 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 10.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 422.9 مليون برميل. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضاً قدره 3.3 مليون برميل.
وبلغت كمية المنتج المورد من بنزين المحركات النهائي - وهو بديل للطلب - حوالي 9.1 مليون برميل يوميًا.
ويراقب المستثمرون إعصار إداليا، الذي وصل إلى الشاطئ كعاصفة من الدرجة 3 صباح الأربعاء في منطقة فلوريدا، وبحلول منتصف النهار، اقترب الإعصار من جنوب شرق جورجيا كعاصفة من الفئة الأولى.
من ناحية أخرى، قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية تستعد لزيادة صادرات الديزل في سبتمبر أيلول إلى أكثر من مليون طن متري، مدفوعة بهوامش مربحة من البيع في الخارج، كما تتوقع الحصول على المزيد من حصص التصدير من بكين.