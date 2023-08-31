النفط يغلق على ارتفاع عقب بيانات المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات ‏الحكومة الأمريكية انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، في حين حدت ‏المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني من المكاسب.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.86 دولارا ‏للبرميل. وينتهي عقد أكتوبر تشرين الأول يوم الخميس، بينما ارتفع عقد نوفمبر ‏تشرين الثاني الأكثر نشاطًا بمقدار 33 سنتًا ليصل إلى 85.21 دولار للبرميل.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا إلى 81.63 ‏دولار للبرميل.‏



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية ‏انخفضت بمقدار 10.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 422.9 مليون ‏برميل. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضاً قدره 3.3 مليون ‏برميل.‏



وبلغت كمية المنتج المورد من بنزين المحركات النهائي - وهو بديل للطلب - ‏حوالي 9.1 مليون برميل يوميًا.‏



ويراقب المستثمرون إعصار إداليا، الذي وصل إلى الشاطئ كعاصفة من الدرجة 3 ‏صباح الأربعاء في منطقة فلوريدا، وبحلول منتصف النهار، اقترب الإعصار من ‏جنوب شرق جورجيا كعاصفة من الفئة الأولى.‏



من ناحية أخرى، قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية تستعد لزيادة ‏صادرات الديزل في سبتمبر أيلول إلى أكثر من مليون طن متري، مدفوعة بهوامش ‏مربحة من البيع في الخارج، كما تتوقع الحصول على المزيد من حصص التصدير ‏من بكين.‏