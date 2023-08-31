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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.. خبير: إطلاق الدورة الثانية من جوائز تأثير الاستدامة

صدى البلد

افتتح باب التقديم للدورة الثانية من جوائز تأثير الاستدامة، والتى تم إطلاقها منذ عام 2022 بهدف تكريم شركاء التحول الرقمى لإدارة الطاقة  على مساهماتهم في خلق عالم أكثر استدامة يعتمد على الكهرباء. 

وقال روهان كلكار، خبير الطاقة، إنه في هذا العام يتم توسيع نطاق الشركات المؤهلة للفوز بهذه الجوائز لتشمل العملاء والموردين، بالإضافة إلى الشركاء. 

وأضاف أنه تم تحديث معايير الاختيار أيضًا لتشمل الجهود الأشمل التي تستهدف تحقيق الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا في العمليات التشغيلية.

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للجوائز حتى 17 نوفمبر 2023، وسيتم الإعلان عن الفائزين على مستوى العالم في أبريل 2024. 

وذكر أن فئات الجوائز الجديدة المُقدمة هذا العام تتضمن ما يلي:
• "التأثير على العملاء": تكريم  شركات الطاقة لدورهم الريادي في نشر الاستدامة من خلال تمكين عملائهم من تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.
• "التأثير على الشركة": تكريم الشركات الذين يحرصون على تطبيق معايير الاستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتهم.
• "التأثير على الشركة للموردين الكبار أو متوسطي الحجم": تكريم الموردين الذين يشاركون في مشروع الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، وهو مبادرة قيادية من شنايدر إلكتريك تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية التشغيلية بنسبة 50% لأهم 1000 مورد عالمي للشركة بحلول عام 2025.

وأوضح أنه تم تحديث معايير اختيار الجوائز لتبني نهج أكثر شمولية نحو تحقيق الاستدامة، إلا أن جهود المتقدمين للجائزة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق زيادة الاعتماد على الكهرباء وتقليل الانبعاثات واستبدال الطاقة المستخدمة بطاقة نظيفة تظل هى الأساس، بالإضافة إلى جهودهم لخلق مستقبل قائم على الجيل الرابع للكهرباء 4.0 من خلال الإجراءات الرامية إلى وضع الاستراتيجيات وتطبيق التكنولوجيا الرقمية وخفض الانبعاثات الكربونية. 

ويشمل ذلك تحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ أدوات وتقنيات رقمية، إلى جانب أمثلة أخرى للتأثير والابتكار. 

وبالإضافة إلى تكريمهم، سيحصل الفائزون بالجوائز أيضًا على فرصة للظهور والتواجد على مستوى عالمي، ما قد يقدم لهم فرص أعمال جديدة. 
 

إطلاق الدورة الثانية الانبعاثات الكربونية التحول الرقمي الانبعاثات التشغيلية التكنولوجي

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