نهاد سمير: الحكومة تقرر إنهاء عمل الموظفين يوم الأحد أون لاين من المنزل

قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه في الفترة الماضية، وتحديدا خلال شهر يوليو هذا العام، مصر تعرضت لموجة حارة لم ترها من قبل، وبالتالي كانت الحكومة حريصة على محاولة التخفيف على الموظفين فى القطاع الحكومي آثار الموجة الحارة.

وأضافت “سعيد”، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مجلس الوزراء قرر فى أحد اجتماعاته العمل من المنزل للموظفين “أون لاين”، ويكون يوم الأحد عملا من المنزل لموظفي القطاع العام.

من جانبها، قالت الإعلامية نهاد سمير، إن هذا القرار كان صائبا جدا من الحكومة، لتخفيف تداعيات موجة الطقس الحار التي تعرضت لها مصر، لافتة إلى أن عددا من خبراء البيئة أكدوا أن سبب سخونة الجو هو التغيرات المناخية، والتي من أهم أسبابها ظاهرة الاحتباس الحرارى، وأيضا نتيجة العادات الخاطئة التي تقوم بها الشركات فى كل العالم.

وأضافت أنه أمس قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، إنهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد أون لاين من المنزل، بداية من شهر سبتمبر 2023.