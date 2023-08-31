1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 503 مبايعات بقيمة 1.28 مليار درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 371.39 مليون درهم و473 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 909.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة ثم مبايعة بقيمة 21.06 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة المطار، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 26.7 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27.81 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6.58 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 90.41 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 61.68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 433.55 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 168.95 مليون درهم و105 رهن فلل وشقق بقيمة 264.6 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 84.59 مليون درهم وأخرى في منطقة زعبيل الأولى بقيمة 60 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 220.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 81.47 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 51.72 مليون درهم.