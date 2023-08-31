مصر تتصدّر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث.. ورئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

‏قال المهندس شريف العريان ‏رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أن بطولة العالم للخماسي الحديث في إنجلترا بدأت بتتابع السيدات واستطاعت مصر الفوز بالميدالية الذهبية للاعبتين أميرة وملك خالد ثم اليوم الثاني في زوجي الرجال فازت مصر بالميدالية الذهبية للاعبين أحمد اشرف ومعتز وائل.

‏‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن في فردي الرجال أحرزنا فيه الميدالية البرونزية من مهند شعبان واحرزنا المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي، مضيفا أن مصر تتصدر ترتيب البطولة وتتفوق على إنجلترا صاحبة الأرض.