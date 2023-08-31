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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هبوط كبير في مبيعات هواتف شاومي.. اعرف السبب

هبوط كبير في مبيعات
هبوط كبير في مبيعات هواتف شاومي..اعرف السبب

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023 ، ولم تكن الأرقام جيدة. انخفض الإيرادات الإجمالية بنسبة 4٪ ، مع لعب أعمال الهواتف الذكية دورًا رئيسيًا في الرقم المنخفض. بين أبريل ويونيو 2023 ، باعت شاومي هواتف أقل بنسبة 15.8٪   من الأجهزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عزت الشركة النتيجة القاتمة إلى استمرار ضعف الطلب في السوق العالمية. خلال الأشهر الثلاثة ، شحنت شاومي 32.9 مليون هاتف (مقارنة بـ 39.1 مليون العام السابق) ، بإجمالي إيرادات قدرها أقل من 5 مليارات دولار.

أظهرت الحسابات أن متوسط ​​سعر بيع هاتف شاومي الذكي ارتفع قليلاً من 148.80 دولارًا إلى 154.37 دولارًا ، ويرجع ذلك  إلى زيادة ASP في الصين.

لا يزال لدى شاومي بعض الأسباب للفرح - فقد احتفظت بالمركز الثالث عالميًا كشركة تصنيع وظل في المرتبة الثانية في منطقتين رئيسيتين - أوروبا والشرق الأوسط. 

بين أبريل ويونيو ، احتلت شحنات الهواتف الذكية المرتبة الثالثة في 51 دولة وظل في المراكز الخمسة الأولى في 10 أسواق أخرى.

وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 606 مليون ، وهو زيادة بنسبة 10.8٪  على أساس سنوي ، وهو أيضًا رقم قياسي جديد للشركة.

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