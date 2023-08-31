هبوط كبير في مبيعات هواتف شاومي.. اعرف السبب

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023 ، ولم تكن الأرقام جيدة. انخفض الإيرادات الإجمالية بنسبة 4٪ ، مع لعب أعمال الهواتف الذكية دورًا رئيسيًا في الرقم المنخفض. بين أبريل ويونيو 2023 ، باعت شاومي هواتف أقل بنسبة 15.8٪ من الأجهزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عزت الشركة النتيجة القاتمة إلى استمرار ضعف الطلب في السوق العالمية. خلال الأشهر الثلاثة ، شحنت شاومي 32.9 مليون هاتف (مقارنة بـ 39.1 مليون العام السابق) ، بإجمالي إيرادات قدرها أقل من 5 مليارات دولار.

أظهرت الحسابات أن متوسط ​​سعر بيع هاتف شاومي الذكي ارتفع قليلاً من 148.80 دولارًا إلى 154.37 دولارًا ، ويرجع ذلك إلى زيادة ASP في الصين.

لا يزال لدى شاومي بعض الأسباب للفرح - فقد احتفظت بالمركز الثالث عالميًا كشركة تصنيع وظل في المرتبة الثانية في منطقتين رئيسيتين - أوروبا والشرق الأوسط.

بين أبريل ويونيو ، احتلت شحنات الهواتف الذكية المرتبة الثالثة في 51 دولة وظل في المراكز الخمسة الأولى في 10 أسواق أخرى.

وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 606 مليون ، وهو زيادة بنسبة 10.8٪ على أساس سنوي ، وهو أيضًا رقم قياسي جديد للشركة.